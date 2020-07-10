السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة تحتفي ”عن بُعد” بـ (181) عضواً من هيئتها التعليمية والإدارية.



الرياض 19 ذوالقعدة 1441 الموافق 10 يوليو 2020 واس.

كرمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، “عن بُعد” أمس (181) عضواً من الهيئة التعليمة والإدارية ، في حفل "إبداع ووفاء" التاسع، برعاية من معالي رئيسة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى.

واستهل الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم عرض مرئي عن أبرز إنجازات الجامعة لهذا العام، تلاها كلمة معالي رئيسة الجامعة، أشادت خلالها بجهود الجميع خلال أزمة جائحة "

وقالت رئيسة الجامعة: في العام الماضي أطلقنا الهوية المطورة للجامعة ووعدنا أن تكون جامعة الأميرة نورة علامة بارزة في ميدان التعليم، وأن تكون مرجعاً موثوقاً لصناعة الكوادر الوطنية المؤثرة، كما استضفنا لقاء معالي وزير التعليم بقيادات التعليم العالي واحتضنا جميع قيادات الجامعات

وأشارت الدكتورة العيسى إلى جهود الكوادر الصحية في مستشفى الملك عبدالله واستطاعتهم في أن يطوروا اختبارات الكشف عن كورونا ويجهزوا مباني للحجر الصحي ويواكبوا التقنيات الطبية الحديثة في هذه الجائحة، مقدمة شكرها واعتزازها لكل من أخلص أثناء هذه الجائحة .

بعد ذلك ألقت مديرة الإدارة العامة للموارد البشرية، الدكتورة فوزية العمرو، كلمة بهذه المناسبة ، مشيرة فيها إلى أن التكريم من قبل قائدة هذا الصرح يعد حافزاً لجميع منسوبي الجامعة لبذل مزيد من الجهد والعطاء لتحقيق العديد من الإنجازات في جميع المجالات، مؤكدة على أن التميز لابد أن يكون نهج العمل من أجل الوصول نحو أعلى مراتب الريادة في الأداء وأن تبذل كل القطاعات قصارى جهدها لبلوغ مستويات تنافسية.

وقالت العمرو:” إن على عاتق الإدارة العامة للموارد البشرية مسؤولية كبيرة نحو توفير بيئة عمل صحية جاذبة و محفزة للإبداع والتميز وأن نعمل على تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية، بما يحقق الآمال والطموحات المنشودة وفق تطلعات التنمية المستدامة في بلادنا” .

واختتم الحفل بتكريم معالي رئيسة الجامعة لمنسوبات الجامعة من القيادات ممن أنهوا الفترة النظامية لتكليفهم للعام الجامعي الحالي 1440 /1441هـ، والحاصلات على درجة أستاذ وأستاذ مشارك لهذا العام، وكذلك أعضاء هيئة التدريس السعوديات الحاصلات على جوائز عالمية أو إقليمية أو محلية لهذا العام، كما كرمت الموظفين المتميزين على مستوى الجامعة من أعضاء الهيئة الإدارية، و المتقاعدين والمتقاعدات من الهيئتين التعليمية والإدارية، ومن بلغت خدمتهم في الجامعة 25 عاما من أعضاء الهيئة الإدارية، وأخيرًا تكريم المستقيلين والمستقيلات من أعضاء الهيئة التعليمية من المتعاقدين الذين خدموا الجامعة لأكثر من 5 أعوام.

//انتهى//

16:39ت م

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الرياض 19 ذوالقعدة 1441 الموافق 10 يوليو 2020 واس.كرمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، “عن بُعد” أمس (181) عضواً من الهيئة التعليمة والإدارية ، في حفل "إبداع ووفاء" التاسع، برعاية من معالي رئيسة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى.واستهل الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم عرض مرئي عن أبرز إنجازات الجامعة لهذا العام، تلاها كلمة معالي رئيسة الجامعة، أشادت خلالها بجهود الجميع خلال أزمة جائحة " كورونا "، سواء الهيئة التعليمية أو الإدارية .وقالت رئيسة الجامعة: في العام الماضي أطلقنا الهوية المطورة للجامعة ووعدنا أن تكون جامعة الأميرة نورة علامة بارزة في ميدان التعليم، وأن تكون مرجعاً موثوقاً لصناعة الكوادر الوطنية المؤثرة، كما استضفنا لقاء معالي وزير التعليم بقيادات التعليم العالي واحتضنا جميع قيادات الجامعات السعودية ، وعقدنا عقداً إستراتيجياً مع المستقبل وتعاهدنا أننا سنكون جامعة معززة للتقنية وجامعة معززة للصحة، كما عملت الجامعة على تطوير خططها الدراسية وتحديث برامجها الأكاديمية على مواكبة احتياجات التنمية وسوق العمل. مضيفة ” ظهرت جائحة كورونا في خضم هذا العمل! لكن أثبتم إخواني وأخواتي قدرتكم على مواكبة التحدي واستمرت العملية التعليمية "عن بُعد" بكل جدٍ واقتدار، من إدارة التقنية وإدارة التعلم الإلكتروني و الكليات و الأقسام الأكاديمية وكذلك أعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية الجميع عمل باجتهاد ليلاً ونهاراً لإتقان العملية التعليمية” .وأشارت الدكتورة العيسى إلى جهود الكوادر الصحية في مستشفى الملك عبدالله واستطاعتهم في أن يطوروا اختبارات الكشف عن كورونا ويجهزوا مباني للحجر الصحي ويواكبوا التقنيات الطبية الحديثة في هذه الجائحة، مقدمة شكرها واعتزازها لكل من أخلص أثناء هذه الجائحة .بعد ذلك ألقت مديرة الإدارة العامة للموارد البشرية، الدكتورة فوزية العمرو، كلمة بهذه المناسبة ، مشيرة فيها إلى أن التكريم من قبل قائدة هذا الصرح يعد حافزاً لجميع منسوبي الجامعة لبذل مزيد من الجهد والعطاء لتحقيق العديد من الإنجازات في جميع المجالات، مؤكدة على أن التميز لابد أن يكون نهج العمل من أجل الوصول نحو أعلى مراتب الريادة في الأداء وأن تبذل كل القطاعات قصارى جهدها لبلوغ مستويات تنافسية.وقالت العمرو:” إن على عاتق الإدارة العامة للموارد البشرية مسؤولية كبيرة نحو توفير بيئة عمل صحية جاذبة و محفزة للإبداع والتميز وأن نعمل على تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية، بما يحقق الآمال والطموحات المنشودة وفق تطلعات التنمية المستدامة في بلادنا” .واختتم الحفل بتكريم معالي رئيسة الجامعة لمنسوبات الجامعة من القيادات ممن أنهوا الفترة النظامية لتكليفهم للعام الجامعي الحالي 1440 /1441هـ، والحاصلات على درجة أستاذ وأستاذ مشارك لهذا العام، وكذلك أعضاء هيئة التدريس السعوديات الحاصلات على جوائز عالمية أو إقليمية أو محلية لهذا العام، كما كرمت الموظفين المتميزين على مستوى الجامعة من أعضاء الهيئة الإدارية، و المتقاعدين والمتقاعدات من الهيئتين التعليمية والإدارية، ومن بلغت خدمتهم في الجامعة 25 عاما من أعضاء الهيئة الإدارية، وأخيرًا تكريم المستقيلين والمستقيلات من أعضاء الهيئة التعليمية من المتعاقدين الذين خدموا الجامعة لأكثر من 5 أعوام.//انتهى//16:39ت م0080

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