

أبها 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

تنظم عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد مساء الأحد المقبل ملتقى عمادة القبول الإلكتروني لعام 1442هـ.

وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أن الملتقى الذي يقام عن بعد يستهدف طلاب وطالبات الثانوية العامة بالمنطقة وأولياء أمورهم حيث يمكنهم التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني https://t.co/1g31m2TouM?amp=1 مبينًا أنه سيتم خلال اللقاء الذي يبدأ ٨ مساءً شرح آلية تقديم طلبات القبول وكيفية الفرز والترشيح والمفاضلة واستعراض التخصصات المتوفرة بالجامعة والإجابة على أسئلة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

// انتهى //

16:15ت م

0077





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تنظم الملتقى الإلكتروني للقبول لعام 1442 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.