السعودية اليوم / تعليم حائل يطلق برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي 2020م للمرحلة الثالثة



حائل 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي 2020م للمرحلة الثالثة عن بعد، بحضور مدير عام التعليم بحائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد ومدير إدارة التدريب والابتعاث عارف بن محمد الحربي وعدد من المسؤولين بالإدارة.

وأوضح الدكتور منذر البليهد أن البرامج تهدف إلى تنمية النمو المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في جميع أنحاء المملكة والتي تنعكس على أبنائنا الطلاب في الميدان التربوي.

من جانبه أبان عارف الحربي، أن عدد البرامج التي تم الإعلان عنها 37 برنامجاً تدريباً لجميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في إدارات التعليم على مستوى المملكة والتي تستهدف أكثر من 3500 معلم ومعلمة ويقوم بتنفيذها عدد من التربويين بالمنطقة والذين يتميزون بمهارات عالية في التدريب خلال 18 يوماً.

// انتهـى //

16:14ت م

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