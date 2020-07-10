السعودية اليوم / جامعة الجوف تعلن ضوابط الاختبارات النهائية للفصل الصيفي للعام الجامعي 1441هـ



سكاكا 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

أعلنت جامعة الجوف ضوابط الاختبارات النهائية للمرحلة الجامعية للفصل الصيفي للعام الجامعي 1441هـ .

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور بندر الشمري، ان الضوابط ستكون بعقد جميع الاختبارات النهائية للفصل الصيفي عن بعد على نظام التعلم الإلكتروني Blackboard حسب الفترة المحددة لكل مقرر في جدول الاختبارات النهائية على البوابة الإلكترونية للطالب ، وتكون الدرجات المخصصة للاختبارات النهائية 20 درجة فقط ، وتعقد الاختبارات النهائية بطريقة اختبار الكتاب المفتوح (Open Book Exam) ،

وبين الدكتور الشمري أن فترات إتاحة الاختبار النهائي على نظام التعلم الإلكتروني Blackboard على فترتين الأولى من الساعة 8:30 صباحاً إلى الساعة 12:30 ظهراً والثانية من الساعة 1:00 ظهراً إلى الساعة 5:00 مساءً ، ويكون الاختبار النهائي بطريقة الاختيار المتعدد فقط ويحدد لكل سؤال 4 خيارات منها إجابة واحدة فقط صحيحة ، ويتاح للطلبة أداء الاختبار بأي وقت خلال 4 ساعات من بداية الفترة المحددة للاختبار حتى نهايتها ، كما تتاح للطلبة محاولتين وتعتمد درجة المحاولة الأخيرة للطالب كدرجة نهائية للاختبار النهائي مع التأكيد على جميع الطلبة بأن المحاولة الثانية هي فقط لمن لم يستطع إكمال المحاولة الأولى ، وتكون مدة الاختبار النهائي ساعة واحدة من بداية الطالب لأداء الاختبار ، كما يراعي تناسق الوقت المخصص للإجابة مع مستوى السؤال وتوزيع ذلك على بقية أسئلة الاختبار على أن يتم التقيد بالوقت المحدد للاختبار بشكل عام .

ونوه وكيل الجامعة للشؤون التعليمية إلى أنه في حال عدم أداء أي اختبار في الموعد المحدد له، يتاح للطلبة التقدم بطلب عقد اختبار بديل من خلال البوابة الإلكترونية خلال يومين من تاريخ الاختبار كحد أقصى دون الحاجة إلى تقديم مستندات ، ويعقد الاختبار البديل في الفترة المخصصة لاختبارات الأعذار وفق الآلية المحددة لذلك عند استئناف الدراسة في العام الجامعي القادم ، وفي حال عدم التقدم بطلب اختبار بديل، يتم احتساب تقدير الطالب في المقرر وفقاً للدرجة التي حصل عليها في الأعمال الفصلية ، داعيا الله التوفيق والسداد للجميع في أداء اختباراتهم .

// انتهى //

15:52ت م

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