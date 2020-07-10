السعودية اليوم / استحداث تخصصيّن جديدين بجامعة الحدود الشمالية للعام الجامعي القادم 1442-1441



عرعر 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

استحدثت جامعة الحدود الشمالية تخصصيّن جديدين ضمن التخصصات المتاحة للعام الجامعي القادم 1441-1442هـ ، بغرض توفير التخصصات المختلفة التي تلبي احتياجات سوق العمل بهذه المرحلة .

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فراس بن محمد المدني بأنه سيتم في العام الجامعي القادم 1442-1441هـ البدء في قبول الطلبة في تخصص تعليم الطفولة المبكرة للطالبات، وتخصص التمريض للطلاب ، مبينا أن ذلك جاء بتوجيهات معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري لتطبيق أهداف الخطه الإستراتيجية الجديده للجامعه 0202-2025م ومايرتبط بها من مشروعات ومبادرات تتعلق بالمجال الاكاديمي .

يذكر أن جامعة الحدود الشمالية أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل للطلبة السعوديين الراغبين في الالتحاق بالجامعة لمرحلة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1441-1442هـ ، عبر موقع الجامعة الإلكتروني www.nbu.edu.sa ، وذلك خلال الفترة من 27 - 22 ذو القعدة الجاري .

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15:51ت م

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