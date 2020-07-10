السعودية اليوم / اتحاد وكالات الأنباء (يونا) يُطلق منتدى إعلامياً حول مستقبل منظمة التعاون الإسلامي ما بعد جائحة كورونا



جدة 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

يُطلق اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) يوم الثلاثاء المقبل منتداه الإعلامي الافتراضي - عبر الاتصال المرئي - , وسيكون الضيف الرئيس, معالي أمين عام المنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, في حوار مفتوح مع الإعلاميين.

ويشارك في المنتدى الذي تنعقد نسخته الأولى تحت عنوان: "منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها في مرحلة ما بعد جائحة

ويبحث المنتدى أدوار ومهام المنظمة وبرامج ومشاريع التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وخطط الإصلاح في المنظمة وأجهزتها في ضوء مخرجات جلستي تطارح الأفكار للإصلاح، وتداعيات أزمة كورونا، وآليات المنظمة لتعميق التعاون والتقارب بين الشعوب الإسلامية، ورؤية المنظمة في التعاطي مع ملفات الإسلاموفوبيا والفكر المتطرف.

يُذكر أنه بالإمكان التسجيل في المنتدى من خلال الرابط: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1_8nK0PFRgKgj9dzzLROrw.

// انتهى //

14:54ت م

0056



جدة 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسيُطلق اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) يوم الثلاثاء المقبل منتداه الإعلامي الافتراضي - عبر الاتصال المرئي - , وسيكون الضيف الرئيس, معالي أمين عام المنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, في حوار مفتوح مع الإعلاميين.ويشارك في المنتدى الذي تنعقد نسخته الأولى تحت عنوان: "منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها في مرحلة ما بعد جائحة كورونا ", مندوبو الدول الأعضاء لدى المنظمة وقيادات وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية في دول "التعاون الإسلامي".ويبحث المنتدى أدوار ومهام المنظمة وبرامج ومشاريع التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وخطط الإصلاح في المنظمة وأجهزتها في ضوء مخرجات جلستي تطارح الأفكار للإصلاح، وتداعيات أزمة كورونا، وآليات المنظمة لتعميق التعاون والتقارب بين الشعوب الإسلامية، ورؤية المنظمة في التعاطي مع ملفات الإسلاموفوبيا والفكر المتطرف.يُذكر أنه بالإمكان التسجيل في المنتدى من خلال الرابط: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1_8nK0PFRgKgj9dzzLROrw.// انتهى //14:54ت م0056

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