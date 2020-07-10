شكرا لقرائتكم خبر عن "يونا" يُطلق منتدى حول مستقبل "التعاون الإسلامي" بعد كورونا والان نبدء بالتفاصيل
ويشارك في المنتدى الذي تنعقد نسخته الأولى تحت عنوان: "منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها في مرحلة ما بعد جائحة كورونا", مندوبو الدول الأعضاء لدى المنظمة وقيادات وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية في دول "التعاون الإسلامي".
ويبحث المنتدى أدوار ومهام المنظمة وبرامج ومشاريع التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وخطط الإصلاح في المنظمة وأجهزتها في ضوء مخرجات جلستي تطارح الأفكار للإصلاح، وتداعيات أزمة كورونا، وآليات المنظمة لتعميق التعاون والتقارب بين الشعوب الإسلامية، ورؤية المنظمة في التعاطي مع ملفات الإسلاموفوبيا والفكر المتطرف.
يُذكر أنه بالإمكان التسجيل في المنتدى من خلال الرابط: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1_8nK0PFRgKgj9dzzLROrw.
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