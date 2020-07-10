51 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا وإجمالي الوفيات 2151

2020-07-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 51 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا بزيادة قدرها 10 حالات عن الرقم المسجل أمس و9 حالات عن حصيلة وفيات أمس الأول وبذلك يصل إجمالي وفيات كورونا في المملكة 2151 حالة وفاة.

حالات كورونا الجديدة في السعودية

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة فيما أعلنت عن تعافي (3159) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (163026) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (61309) حالة من بينها (2220) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (226486) حالة، توفي منهم (2151) حالة.

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علاج كورونا في عيادات تطمن

جددت وزارة الصحة الدعوة لكل من يشعر بأي من أعراض فيروس كورونا المستجد إلى المبادرة بزيارة عيادات تطمن المنتشرة في كافة أنحاء المملكة مؤكدة أن العلاج في عيادات تطمن متوفر وفعّال وفوري.

بدون حجز مسبق

وحثت الصحة إلى الإسراع بمتابعة الحالة وزيارة العيادات حتى لا تتطور الأعراض، فكلما كان الكشف مبكرًا كان احتمال التعافي كبيرًا حيث قالت إنه بدون حجز موعد مسبق يمكن التوجه لأقرب عيادة تطمن لتتلقى العلاج والرعاية الطبية، وتعمل العيادات طوال أيام الأسبوع.

من يجب عليه زيارة عيادات تطمن ؟

وقالت الوزارة إن عيادات تطمن مخصصة؛ لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا، مثل:

ارتفاع في درجة الحرارة.

ضيق في التنفس.

ألم في الصدر.

سعال.

احتقان في الحلق.

إسهال.

فقدان حاسة الشم والتذوق.

ويمكن معرفة أماكن عيادات تطمن عبر الرابط التالي (هنا).

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