في سن مبكرة.. هذه أسباب ظهور الشيب في شعرك

2020-07-10

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

قد تلاحظ في شعرك ظهور الشيب في سن مبكرة دون معرفة السبب، وهنا تبدأ مرحلة التوتر النفسي بحثًا عن الأسباب التي أدت إلى ظهور الشعر الأبيض رغم عدم وجود أي أمراض لدى الفرد.

العوامل المسببة للشيب

ويقول استشاري الجلدية والعناية بالشعر الدكتور عارف احمد لـ” متابعات الخليج 365”، إن هناك عدة أسباب تؤدي إلى ظهور الشيب في الشعر منها العوامل الجينية عند بعض الأشخاص، إذ تجعل لديهم قابلية لظهور الشيب في سن مبكرة، التوتر والقلق الشديدان والتعرض لضغط لفترة طويلة يؤدي إلى ظهور الشيب بشكل مفاجئ، اضطرابات الغدد الداخلية في الجسم مثل الغدة الدرقية، حدوث بعض الأمراض المناعية مثل الثعلبة التي تؤثر على لون الشعر، ونقص إفراز فيتامين B12 الذي يعمل على المحافظة على صحة خلايا الدم الحمراء التي تقوم بدورها في إيصال الأكسجين لجميع خلايا الجسم ومن بينها خلايا الشعر، كما يؤدي نقصه إلى التقليل من إنتاج صبغة الميلانين المهمة لصحة الشعر .

ومن الأسباب أيضًا نقص مخزون الجسم من المعادن والفيتامينات، إذ يؤدي انخفاض مخزون الجسم من المعادن الضرورية وأهمها النحاس، والكولسترول النافع، والفيريتين المسؤول عن تخزين الحديد في الجسم، إلى ظهور الشعر الأبيض مبكرًا، كما أن تناول بعض الأدوية وخصوصًا المتعلقة بالأمراض المستعصية تؤثر على الجسم.

استخدام العلاجات الطبيعية

ويؤكد الدكتور عارف أن علاج مشكلة الشيب على السبب وراء ظهور الشّيب في سن مبكرة، فإذا كانت الوراثة هي المسبب فأنه لا يوجد ما يمكن فعله، وإذا كان المسبب هو الحالة الصحية فإنه ينصح باللّجوء إلى الطبيب، وهناك بعض العلاجات الطبيعية للشيب منها استخدام الصبغة لتغيير لون الشعر بالكامل، استخدام الهايلايت على الشعر الأبيض فقط، كما يمكن استخدام الحنّة.

مجموعة أطعمة وقائية

ويقدم موقع ” ehow” قائمة بمجموعة من الأطعمة التي تعمل على الوقاية من الشيب المبكر مثل:

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⁃ الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على عنصر النحاس الذي يساعد الجسم على إنتاج مادة الميلانين المادة المسؤولة عن تكوين لون الشعر.

⁃ السلمون إذ يحتوي على كمية كبيرة من السيلينيوم الذي يقوم بتنظيم إنتاج الهرمون الذي يعطي للشعر لونه الأسود.

⁃ الألبان لكونها تحتوي على عناصر غذائية وفيتامينات كثيرة تساهم في المحافظة على لون الشعر وصحته.

⁃ حبوب دوار الشمس إذ تحتوي على معادن تساعد الجسم على إنتاج مادة الميلانين التي تمنع ظهور الشعر الأبيض وتقوم بتقوية بصيلاته وتحافظ على لونها.

⁃ اللوز الذي يحتوي على كمية وفيرة من فيتامين “هـ” وعنصر النحاس اللذين يمنعان شيب الشعر.

⁃ الخضراوات الطازجة لكونها تحتوي على فيتامينات ب 6 وب 12 التي يحتاج إليها الشعر من أجل صحته، ومنها السبانخ التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب، ولذلك ينصح بإدخالها إلى النظام الغذائي.

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