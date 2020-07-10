قصة مصابة كورونا نجحت في كسر سلسلة العدوى

2020-07-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجحت سيدة في كسر سلسلة انتقال فيروس كورونا بعدما انتقلت إليها العدوى بعد مخالطتها لحالة مصابة بالفيروس في المنزل.

التقيد بالإجراءات والبروتوكولات

وأشادت الصحة بما قامت به هذه السيدة حيث كان من الممكن أن تتسبب في نقل العدوى إلى المحيطين بها لكنها تقيدت بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وطبقت البروتوكولات الصادرة من الوزارة فتمكنت من كسر حلقة العدوى.

عدد حالات كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (3159) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1930) حالة.

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وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (226486) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (163026) حالة.

علاج كورونا في عيادات تطمن

جددت وزارة الصحة الدعوة لكل من يشعر بأي من أعراض فيروس كورونا المستجد إلى المبادرة بزيارة عيادات تطمن المنتشرة في كافة أنحاء المملكة مؤكدة أن العلاج في عيادات تطمن متوفر وفعّال وفوري.

بدون حجز مسبق

وحثت الصحة إلى الإسراع بمتابعة الحالة وزيارة العيادات حتى لا تتطور الأعراض، فكلما كان الكشف مبكرًا كان احتمال التعافي كبيرًا حيث قالت إنه بدون حجز موعد مسبق يمكن التوجه لأقرب عيادة تطمن لتتلقى العلاج والرعاية الطبية، وتعمل العيادات طوال أيام الأسبوع.

من يجب عليه زيارة عيادات تطمن ؟

وقالت الوزارة إن عيادات تطمن مخصصة؛ لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا، مثل:

ارتفاع في درجة الحرارة.

ضيق في التنفس.

ألم في الصدر.

سعال.

احتقان في الحلق.

إسهال.

فقدان حاسة الشم والتذوق.

ويمكن معرفة أماكن عيادات تطمن عبر الرابط التالي (هنا).

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