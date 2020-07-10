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الرياض تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ296 وإجمالي الحالات الحرجة 2220

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2020-07-10

الرياض تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ296 وإجمالي الحالات الحرجة 2220

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة فيما أعلنت عن تعافي (3159) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (163026) حالة.

عدد الحالات النشطة 

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (61309) حالة من بينها (2220) حالة حرجة تتلقى
العلاج في العناية المركزة.
 وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (226486) حالة، توفي منهم (2151) حالة.

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توزيع الحالات الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (3159) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي: الرياض 296، الهفوف 249، جدة 209، المبرز 196، الدمام 158، الطائف 139، المدينة المنورة 134، خميس مشيط 131، مكة المكرمة 108.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدد من المدن كما يلي:



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