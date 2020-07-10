السعودية | شؤون الحرمين تستعد بخطة مسبقة لحج هذا العام

شكرا لقرائتكم شؤون الحرمين تستعد بخطة مسبقة لحج هذا العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، حرص الرئاسة على الاستعداد المبكر لموسم الحج لهذا العام 1441 هـ، بخطة جرى إعدادها مسبقاً، تناولت المحاور التي تحقق الأهداف وتُمكن ضيوف الرحمن من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة وسكينة وهدوء، وتطبق فيها جميع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، لضمان سلامة جميع زوار وقاصدي الحرمين الشريفين، وجميع العاملين والعاملات في خدمة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، والحرص على توجيههم بالحكمة والموعظة الحسنة، والتأكد من جاهزية جميع الخدمات على الوجه الذي يتطلع إليه ولاة الأمر.

جاء ذلك خلال تدشين حملة الرئاسة "خدمة الحاج والزائر، وسام فخر لنا" أمس الخميس، في موسمها الثامن، والتي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين على أكمل وجه، وتعزيز رسالة الحرمين الشريفين وتكثيف الإجراءات الوقائية لخدمة ضيوف الرحمن.

وبين السديس أن هذه الحملة تعنى بهدفين رئيسين من خلال رؤية تحقق الريادة والتميز في خدمة ضيوف الرحمن وزائري المسجد الحرام ومسجد الرسول وهما حُسن الوفادة للقاصدين وحُسن الهداية للعالمين، مؤكداً أن بلاد الحرمين حققت الريادة في هذا المجال وسط منظومة من الخدمات المتكاملة يؤديها أبناء هذه البلاد المباركة بكل فخر وشرف واعتزاز.