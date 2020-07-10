، شاهد من جدة.. ضبط وحجز 3100 ناقلة تشوه المشهد وتزعج السكان ،

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نفذ قسم متابعة الناقلات بالإدارة العامة للرقابة البيئية بأمانة محافظة جدة، جولات ميدانية مكثفة بهدف تطبيق النظام ومكافحة الظواهر السلبية في أحياء جدة، وأسفرت عن ضبط وحجز حوالي 3100 ناقلة مخالفة لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.
جائ ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لمكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري بمحافظة جدة بداية من العام الحالي ٢٠٢٠م.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن المخالفات تنوعت ما بين استغلال ساحات عامة وطرق داخل الأحياء السكنية، وصهاريج تضخ المياه في الأماكن غير المصرح بها ورمي مخلفات بأماكن غير مخصص لها مما سبب إزعاجًا للسكان وضررًا لهم.
وأضاف "الزهراني"، أن جهود البلديات الفرعية والإدارات التابعة لوكالة البلديات الفرعية مستمرة بهدف القضاء ومكافحة الظواهر السلبية بأحياء المحافظة، داعياً إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عن طريق الاتصال بمركز البلاغات الموحد (940) أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.
أمانة محافظة جدة
10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 03:56 PM
جولات نفذها قسم متابـعة الناقلات بـ"الأمانة".. والزهراني" يدعـو للإبلاغشاهد من جدة.. ضبط وحجز 3100 ناقلة تشوه المشهد وتزعج السكان
نفذ قسم متابعة الناقلات بالإدارة العامة للرقابة البيئية بأمانة محافظة جدة، جولات ميدانية مكثفة بهدف تطبيق النظام ومكافحة الظواهر السلبية في أحياء جدة، وأسفرت عن ضبط وحجز حوالي 3100 ناقلة مخالفة لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.
جائ ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لمكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري بمحافظة جدة بداية من العام الحالي ٢٠٢٠م.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن المخالفات تنوعت ما بين استغلال ساحات عامة وطرق داخل الأحياء السكنية، وصهاريج تضخ المياه في الأماكن غير المصرح بها ورمي مخلفات بأماكن غير مخصص لها مما سبب إزعاجًا للسكان وضررًا لهم.
وأضاف "الزهراني"، أن جهود البلديات الفرعية والإدارات التابعة لوكالة البلديات الفرعية مستمرة بهدف القضاء ومكافحة الظواهر السلبية بأحياء المحافظة، داعياً إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عن طريق الاتصال بمركز البلاغات الموحد (940) أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.
، شاهد من جدة.. ضبط وحجز 3100 ناقلة تشوه المشهد وتزعج السكان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد من جدة.. ضبط وحجز 3100 ناقلة تشوه المشهد وتزعج السكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.