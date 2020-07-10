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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 250 سلة غذائية، تزن 18 طنًا و500 كيلو غرام على الأسر الأكثر احتياجًا في قرى "قشانه وعمدهن وغدها وخرسو وفرحضها" بمديرية قلنسية التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 1500 فرد، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
يأتي ذلك في إطار الجهود المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي للشعب اليمني الشقيق.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 03:27 PM
استفاد منها 1500 فرد بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 250 سلة غذائية، تزن 18 طنًا و500 كيلو غرام على الأسر الأكثر احتياجًا في قرى "قشانه وعمدهن وغدها وخرسو وفرحضها" بمديرية قلنسية التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 1500 فرد، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
يأتي ذلك في إطار الجهود المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي للشعب اليمني الشقيق.
، "إغاثي الملك سلمان" يوزع 18 طن سلال غذائية في "سقطرى" ،
المصدر : الخليج 365
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