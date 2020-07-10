، "إغاثي الملك سلمان" يوزع 18 طن سلال غذائية في "سقطرى" ،

محمد بن مسعود - الدمام - استفاد منها 1500 فرد بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 250 سلة غذائية، تزن 18 طنًا و500 كيلو غرام على الأسر الأكثر احتياجًا في قرى "قشانه وعمدهن وغدها وخرسو وفرحضها" بمديرية قلنسية التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 1500 فرد، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي للشعب اليمني الشقيق.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية