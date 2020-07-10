حقيقة انتشار مرض “كاواساكي” بين الأطفال في مصر

2020-07-10

متابعات الخليج 365 - محمد الدريني

انتشرت خلال الأيام الماضية بعض الشائعات التي تشير إلى انتشار مرض “كاواساكي” بين الأطفال في مصر، قبل أن ينفي مجلس الوزراء المصري اليوم الجمعة صحة هذا الشائعات.

مصر خالية من مرض “كاواساكي”

أكد مجلس الوزراء المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه لا صحة لما يتم تداوله حول انتشار مرض “كاواساكي” بين الأطفال دون سن الخامسة في مصر، مشددًا على أن وزارة الصحة والسكان تمتلك برنامج ترصد وبائي، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد.

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من جانبها أعلنت وزارة الصحة المصرية أن قطاع الطب الوقائي يعمل على دعم استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين، ومكافحة الأمراض المعدية والمتوطنة داخل مصر أو الأمراض الواردة من خارجها، وتتضمن الاستراتيجية تقديم الوعي الصحي لكافة فئات المجتمع من خلال برامج التوعية، وإرساء قواعد مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية ومراقبة تنفيذها، والتعاون مع المنظمات الصحية الدولية من أجل تحسين الخدمات الصحية.

وأكدت الوزارة على اتباع مصر نظامًا يتضمن الإبلاغ الفوري عن الأحداث الصحية الطارئة للأمراض الوبائية طوال اليوم، والاستجابة والسيطرة والتدخل السريع خلال 24 ساعة، ورفع قدرة التشخيص المعملي للتحقق من الأمراض الفيروسية الوبائية والمستجدة.

أعراض مرض كاواساكي

هو مرض نادر يصيب الأطفال دون سن الخامسة، يتميز هذا المرض بالالتهاب الحاد في الأوعية غير المعروف مصدرها، وتشمل أعراض المرض الحمى والطفح.

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