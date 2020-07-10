- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم إغلاق كنيسة القيامة مجددًا بسبب تزايد إصابات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إغلاق كنيسة القيامة مجددًا بسبب تزايد إصابات كورونا
بعد أقل من شهرين على افتتاحها
متابعات الخليج 365 - متابعة
أغلقت كنيسة القيامة في القدس أبوابها للمرة الثانية في غضون 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، وتزايد عدد الحالات التي تم الكشف عنها خلال الأيام الماضية.
إغلاق كنيسة القيامة للمرة الأولى
وأغلقت كنيسة القيامة في القدس أبوابها بسبب تفشي فيروس كورونا، في العاشر من أبريل الماضي، ولم تستقبل الزوار الذين قدموا للاحتفال بذكرى عيد الفصح، والذين كانوا يتوافدون عليها بعشرات الآلاف خلال هذه المناسبة السنوية.
وأكد المؤرخ الفلسطيني جوني منصور، أن هذه هي المرة الأولى التي تغلق فيها كنيسة القيامة خلال عيد الفصح في السنوات المئة الأخيرة.
فتح الكنيسة مؤقتًا
وفي 24 مايو الماضي تقرر فتح كنيسة القيامة في القدس مرة أخرى أمام المصلين بعد فترة إغلاق دامت قرابة شهرين منعا لتفشي فيروس كورونا.
وألزم المسؤولون الزائرين باتباع بعض الإجراءات الاحترازية، منها ألا يسمح بدخول أكثر من 50 شخصًا، بالإضافة إلى وضع الكمامات، وقياس حرارة الجسم قبل الدخول، والحرص على ترك مسافة لا تقل عن مترين بين الشخص والآخر.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق كنيسة القيامة مجددًا بسبب تزايد إصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.