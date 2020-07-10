إغلاق كنيسة القيامة مجددًا بسبب تزايد إصابات كورونا

2020-07-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

أغلقت كنيسة القيامة في القدس أبوابها للمرة الثانية في غضون 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، وتزايد عدد الحالات التي تم الكشف عنها خلال الأيام الماضية.

إغلاق كنيسة القيامة للمرة الأولى

وأغلقت كنيسة القيامة في القدس أبوابها بسبب تفشي فيروس كورونا، في العاشر من أبريل الماضي، ولم تستقبل الزوار الذين قدموا للاحتفال بذكرى عيد الفصح، والذين كانوا يتوافدون عليها بعشرات الآلاف خلال هذه المناسبة السنوية.

وأكد المؤرخ الفلسطيني جوني منصور، أن هذه هي المرة الأولى التي تغلق فيها كنيسة القيامة خلال عيد الفصح في السنوات المئة الأخيرة.

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فتح الكنيسة مؤقتًا

وفي 24 مايو الماضي تقرر فتح كنيسة القيامة في القدس مرة أخرى أمام المصلين بعد فترة إغلاق دامت قرابة شهرين منعا لتفشي فيروس كورونا.

وألزم المسؤولون الزائرين باتباع بعض الإجراءات الاحترازية، منها ألا يسمح بدخول أكثر من 50 شخصًا، بالإضافة إلى وضع الكمامات، وقياس حرارة الجسم قبل الدخول، والحرص على ترك مسافة لا تقل عن مترين بين الشخص والآخر.

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