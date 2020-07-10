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إطلاق اسم الشهيد لخامي على أحد شوارع صبيا

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2020-07-10

إطلاق اسم الشهيد لخامي على أحد شوارع صبيا

متابعات الخليج 365 - واس

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أنهت بلدية مركز العالية التابع لمحافظة صبيا ، تركيب لوحات على أحد الشوارع بالمركز باسم الشهيد ” عبده بن حسن لخامي “.
وأوضح رئيس البلدية المكلف علي العشي أن هذه المبادرة تأتي تقديراً للأعمال البطولية التي قدمها الشهيد ، الذي استشهد في الحد الجنوبي، وبما يتفق مع ما توليه القيادة من اهتمام واعتزاز بشهداء الوطن ، وتخليد ذكراهم.

يذكر أن الشهيد جندي أول عبده بن حسن لخامي – رحمه الله – كان أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في فبراير 2019.



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