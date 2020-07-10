- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم إطلاق اسم الشهيد لخامي على أحد شوارع صبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إطلاق اسم الشهيد لخامي على أحد شوارع صبيا
متابعات الخليج 365 - واس
أنهت بلدية مركز العالية التابع لمحافظة صبيا ، تركيب لوحات على أحد الشوارع بالمركز باسم الشهيد ” عبده بن حسن لخامي “.
وأوضح رئيس البلدية المكلف علي العشي أن هذه المبادرة تأتي تقديراً للأعمال البطولية التي قدمها الشهيد ، الذي استشهد في الحد الجنوبي، وبما يتفق مع ما توليه القيادة من اهتمام واعتزاز بشهداء الوطن ، وتخليد ذكراهم.
يذكر أن الشهيد جندي أول عبده بن حسن لخامي – رحمه الله – كان أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في فبراير 2019.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق اسم الشهيد لخامي على أحد شوارع صبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.