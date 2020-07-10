740 حالة كورونا جديدة في الكويت

2020-07-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 740 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 53580 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 383 حالة.

487 حالة لمواطنين كويتيين

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ740 السابقة تضمنت 487 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 81ر65 في المئة و253 حالة لغير الكويتيين بنسبة 19ر34 في المئة.

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الحالات النشطة في الكويت

ولفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 157 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9983 حالة.

وبيّن السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4121 مسحة مشيرًا إلى أن مجموع الفحوصات بلغ 427006 فحوص.

حالات التعافي في الكويت

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 527 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد 19) 43214 حالة.

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