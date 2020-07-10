شكرا لقرائتكم صور.. بلدية بارق تزيل 4600 طن من مخلفات المباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-10 صور.. بلدية بارق تزيل 4600 طن من مخلفات المباني متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق واصلت بلدية محافظة بارق جهودها الميدانية في معالجة التشوهات البصرية. Advertisements وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن عسيري أن البلدية أزالت مخلفات البناء والنفايات من الشوارع العامة والأحياء التي بلغت 4600 طن. وأشار إلى أن البلدية قامت بتأهيل الأرصفة المتهالكة بالشوارع في المحافظة ومركز ثلوث المنظر وإزالة التشوهات البصرية من على الجدران.



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