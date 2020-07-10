محمد بن مسعود - الدمام - اليابان: تسجيل 399 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-10 سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 399 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 21128 إصابة، فيما استقر عدد الوفيات عند 982 حالة وفاة . 10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 Advertisements 02:45 PM خلال الـ 24 ساعة الماضية خلال الـ 24 ساعة الماضية سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 399 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 21128 إصابة، فيما استقر عدد الوفيات عند 982 حالة وفاة . ، اليابان: تسجيل 399 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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