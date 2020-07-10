محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع عدد المتعافين إلى 5277 حالة أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات، فيما تماثل للشفاء 77 حالة. وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، أن العدد الكلي للمصابين ارتفع إلى 10204 حالات، من بينها 649 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 5277 حالة.السودان فيروس كورونا الجديد السودان: 46 حالة إصابة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-10 أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات، فيما تماثل للشفاء 77 حالة. وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، أن العدد الكلي للمصابين ارتفع إلى 10204 حالات، من بينها 649 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 5277 حالة. Advertisements 10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 02:27 PM ارتفاع عدد المتعافين إلى 5277 حالة ارتفاع عدد المتعافين إلى 5277 حالة أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات، فيما تماثل للشفاء 77 حالة. وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، أن العدد الكلي للمصابين ارتفع إلى 10204 حالات، من بينها 649 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 5277 حالة. ، السودان: 46 حالة إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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