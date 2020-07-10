محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 11017 حالة سجلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 174 حالة وفاة. وأوضحت وزارة الصحة الروسية في بيان لها، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 11017 حالة وفاة، و713936 إصابة، فيما تماثلت للشفاء 7752 حالة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 489068 حالة.روسيا فيروس كورونا الجديد روسيا تسجل 6635 إصابة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-10 سجلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 174 حالة وفاة. وأوضحت وزارة الصحة الروسية في بيان لها، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 11017 حالة وفاة، و713936 إصابة، فيما تماثلت للشفاء 7752 حالة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 489068 حالة. Advertisements 10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 02:21 PM ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 11017 حالة ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 11017 حالة سجلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 174 حالة وفاة. وأوضحت وزارة الصحة الروسية في بيان لها، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 11017 حالة وفاة، و713936 إصابة، فيما تماثلت للشفاء 7752 حالة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 489068 حالة. ، روسيا تسجل 6635 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجل 6635 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.