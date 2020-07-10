محمد بن مسعود - الدمام - حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 9054 حالة سجلت السلطات الطبية الألمانية، اليوم، 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وست حالات وفاة. وأوضح معهد روبرت كوخ المختص في رصد تطورات الفيروس في ألمانيا، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت بذلك إلى 9054 حالة وفاة، و198178 إصابة بالفيروس.ألمانيا فيروس كورونا الجديد ألمانيا: تسجيل 395 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-10 سجلت السلطات الطبية الألمانية، اليوم، 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وست حالات وفاة. وأوضح معهد روبرت كوخ المختص في رصد تطورات الفيروس في ألمانيا، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت بذلك إلى 9054 حالة وفاة، و198178 إصابة بالفيروس. Advertisements 10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 02:06 PM حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 9054 حالة حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 9054 حالة سجلت السلطات الطبية الألمانية، اليوم، 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وست حالات وفاة. وأوضح معهد روبرت كوخ المختص في رصد تطورات الفيروس في ألمانيا، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت بذلك إلى 9054 حالة وفاة، و198178 إصابة بالفيروس. ، ألمانيا: تسجيل 395 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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