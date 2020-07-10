“أرامكو saudiaramco” أسعار البنزين في السعودية يوليو 2020 بعد رفع ضريبة القيمة المضافة

نوهت شركة أرامكو saudiaramco منذ مطلع شهر يوليو الجاري 2020 عن إعادة مراجعة أسعار البنزين في السعودية بناءاً على الخطة الزمنية التي وضعتها حكومة المملكة العربية السعودية التي تسير فيها على خطى رؤية 2030، حيث يترقب اليوم الملايين من أبناء الشعب السعودي سعر البنزين في السعودية يوليو 2020 الذي يتم إعادة تسعيره بشكل رسمي في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي سواء كان بالإرتفاع أو الانخفاض على حسب مستويات العرض والطلب والسوق المحلي والعالمي، ومن ثم سوف نستعرض أسعار البنزين الجديدة في السعودية يوليو 2020 خلال السطور المقبلة.

أسعار البنزين في السعودية

أكدت أرامكو saudiaramco في بداية شهر يوليو الحالي أن سعر البنزين في السعودية لشهر يوليو 2020 سوف يشهد زيادة جديدة بعد رفع ضريبة القيمة المضافة، وكان ذلك في المدة ما بين 1 إلى 10 من الشهر الجاري، وتم الأخذ في الاعتبار سعر برميل البنزين وسعر برميل النفط اللذان يختلفان في السعر ولكن الفرق بينهما يتحكم فيه السوق العالمي ومدى العرض والطلب على كلاً منهما.

سعر البنزين الجديد في السعودية يوليو 2020

ويمكن الاطلاع على اسعار البنزين شهر يوليو 2020 في السعودية كما هو آت:

سعر بنزين 91 وصل إلى 0.98 ريال لكل لتر، بعدما كان سعره 0.67 ريال.

سعر 95 بمبلغ 1.18 ريال لكل لتر، بعدما كان سعره 0.82 ريال.

ويمكن متابعة أخر الأخبار حول التغيرات التي تطرأ على أسعار البنزين والوقود بشكل عام في السعودية من خلال رابط موقع أرامكو saudiaramco.