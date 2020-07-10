شكرا لمتابعة خبر عن تغييرات في سوق العمل امام المواطنين بعد تنفيذ برامج التوطين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «ناصر الهزاني» تراجع معدل البطالة بين المواطنين والمواطنات خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 مقارنةً بالعام الماضي على الرغم من ظروف الوباء .

وقال " الهزاني " في مداخلة هاتفية على قناة " السعودية " ان برامج التوطين التي اتبعتها حكومة المملكة عملت على حماية المواطنين من البطالة وتوظيف الخريجين الذين لا يتمتعون بالخبرة والشباب الذين قضوا فترة طويلة يبحثون عن عمل مع إلزام منشآت القطاع الخاص بتشغيل الكوادر الوطنية .

وأضاف أن سعودة البرامج عملت على تحسين سوق العمل امام السعوديين مع استمرار الطموح للقضاء على البطالة تماماً وفقاً لرؤية المملكة 2030 .