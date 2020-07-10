شكرا لمتابعة خبر عن «النقل» توضح معنى إشارة مرورية يجهلها الكثيرون على الطرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة النقل معنى العلامة الرقمية على اللوحات ببعض الطرق . أوضحت وزارة النقل معنى العلامة الرقمية على اللوحات ببعض الطرق . وقالت ان تلك اللوحة الطولية تسمى بـ"العلامة الكيلومترية " وتهدف إلى تعريف السائق بمكانه على الطرق السريعة لتسهيل طلبه للمساعدة في حالة الطوارئ . ويشير الرقم العلوى على اللوحة إلى رقم الطريق بينما يشير الرقم الطولي مثل رقم الـ 260 الموضح بالصورة المرفقة إلى عدد الكيلومترات التي قطعها السائق على الطريق .

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