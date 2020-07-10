شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إنشاء اول معهد للباليه في الشرقية بسبب موهبة طفلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في تجربة مثيرة للإهتمام ، قامت مواطنة بالمنطقة الشرقية بإنشاء اول معهد لتعليم فن الباليه على مستوى المنطقة بعدما لمسته من موهبة ابنتها .

وقالت المواطنة أنها تحب الرياضة والفنون وان طفلتها ألهمتها فكرة إنشاء المعهد نظراً لموهبتها الملحوظة وحبها لهذا الفن الراقي ، وفقاً للإخبارية .

وأضافت ان المعهد يوفر التدريب الإحترافي للأطفال والفتيات ومنهن من أصبحت مدربات ويطمحن لتطوير الموهبة كل يوم .