شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إنشاء اول معهد للباليه في الشرقية بسبب موهبة طفلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):في تجربة مثيرة للإهتمام ، قامت مواطنة بالمنطقة الشرقية بإنشاء اول معهد لتعليم فن الباليه على مستوى المنطقة بعدما لمسته من موهبة ابنتها .
وقالت المواطنة أنها تحب الرياضة والفنون وان طفلتها ألهمتها فكرة إنشاء المعهد نظراً لموهبتها الملحوظة وحبها لهذا الفن الراقي ، وفقاً للإخبارية .
وأضافت ان المعهد يوفر التدريب الإحترافي للأطفال والفتيات ومنهن من أصبحت مدربات ويطمحن لتطوير الموهبة كل يوم .
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