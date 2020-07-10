شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد» تنبّه من عوالق ترابية على نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من عوالق ترابية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، يشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السادسة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.