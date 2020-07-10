شكرا لمتابعة خبر عن القضاء الأمريكي يدين إيران في تفجيرات «أبراج الخبر» ويطالب بتعويضات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

حملت محكمة أمريكية إيران مسؤولية تفجيرات أبراج الخبر بالمملكة والتي أدت إلى مقتل 19 من القوات الأمريكية وإصابة المئات، حيث لفتت إلى أن منفذيها من أعضاء من حزب الله.

وأصدر قاضي المحكمة الأمريكية بعد 25 سنة من تنفيذ التفجيرات حكما على إيران بدفع ما يقارب 900 مليون دولار كتعويضات نقدية لعائلات الضحايا.

وحكم رئيس المحكمة الجزئية الأميركية، بيريل هاويل، من مقاطعة واشنطن العاصمة الأسبوع الماضي على مدبري التفجير ومخططيه ومؤيديه (وهم إيران وذراعها الإرهابية) – بدفع 819,120,000 دولار إلى 14 طياراً و41 من أفراد أسرهم الذين عانوا ذلك اليوم وما زالوا يعانون منذ ذلك الحين من تفجيرات الخبر شرق السعودية .