شكرا لمتابعة خبر عن اغلاق التسجيل في الحج لغير السعوديين اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يغلق اليوم الجمعة باب التسجيل للراغبين في آداء مناسك الحج لهذا العام 1441 هـ من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة .

ومن المقرر العلان عن نتيجة مطابقة معايير الترشيح للحج ستكون في 21 ذي القعدة 1441 هـ .

وكانت وزارة الحج والعمرة قد فتحت باب التسجيل يوم الإثنين الماضي لمن تنطبق عليهم الشروط الصحية والتنظيمية وستكون الأولوية لمن لا يعاني امراض مزمنة ومن لم يسبق له الحج ومن لديه شهادة فحص تثبت خلوه من فيروس كورونا .

اما المواطنين الحجاج فسيتم اقتصارهم على الممارسبين الصحيين ورجال الأمن المتعافين ، وسيتم اختيارهم من قاعدة بيانات المتعافين بعد توفر الشروط الصحية ، وذلك ضمنإجراءات هذا الموسم الإستثنائي .