شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد»: أمطار رعدية على جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تشمل محافظات أبو عريش ، والداير بني مالك ، و الدرب ، و الريث ، و الطوال ، و العارضة ، و بيش ، و صبيا ، و ضمد ، و فيفا ، و هروب.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً - بمشيئة الله -.