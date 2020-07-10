شكرا لمتابعة خبر عن نقل 7 إختصاصات من «الشؤون البلدية» إلى «البيئة والمياه والزراعة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قرر مجلس الوزراء نقل بعض الإختصاصات من وزارة الشؤون البلدية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة .

وتتضمن تلك الإختصاصات الإشراف على أسواق النفع العام وهي " أسواق اللحوم ، والأسماك ، والخضراوات والفاكهة ، والماشية ، والإبل ، والطيور ، والأعلاف ، والمسالخ ، والحطب .

أما الإختصاصات الستة الأخرى التي أصبحت مسؤولية " البيئة والمياه والزراعة فهي : حدائق الحيوان ومحلات بيع الكائنات الفطرية ، والمخيمات البرية والمنتزهات الطبيعية ، وانشاء وتشغيل وصيانة السدود .

كما تشمل إدارة الماشية السائبة ، وأشياب المياه داخل وخارج المدن والمحافظات ، ودرء أخطار السيول خارج النطاق العمراني .