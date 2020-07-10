شكرا لمتابعة خبر عن نقل 7 إختصاصات من «الشؤون البلدية» إلى «البيئة والمياه والزراعة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قرر مجلس الوزراء نقل بعض الإختصاصات من وزارة الشؤون البلدية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة .
وتتضمن تلك الإختصاصات الإشراف على أسواق النفع العام وهي " أسواق اللحوم ، والأسماك ، والخضراوات والفاكهة ، والماشية ، والإبل ، والطيور ، والأعلاف ، والمسالخ ، والحطب .
أما الإختصاصات الستة الأخرى التي أصبحت مسؤولية " البيئة والمياه والزراعة فهي : حدائق الحيوان ومحلات بيع الكائنات الفطرية ، والمخيمات البرية والمنتزهات الطبيعية ، وانشاء وتشغيل وصيانة السدود .
كما تشمل إدارة الماشية السائبة ، وأشياب المياه داخل وخارج المدن والمحافظات ، ودرء أخطار السيول خارج النطاق العمراني .
كانت هذه تفاصيل خبر نقل 7 إختصاصات من «الشؤون البلدية» إلى «البيئة والمياه والزراعة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.