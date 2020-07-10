شكرا لمتابعة خبر عن تركيب أول 10 مباني سكنية لـ «موظفي شركة البحر الأحمر للتطوير» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

بدأت شركة البحر الأحمر للتطوير، في تصميم وبناء وتركيب أول 10 مباني سكنية في مدينة للموظفين ، حيث تتكون من غرفة نوم واحدة أو إثنين.

وتتكون هذة المباني من شقق سكنية تتالف من غرفة نوم واحدة او غرفتين نوم من مجموع 288 شقة لموظفي شركة البحر الاحمر للتطوير، حيث نقلت الدفعة الاولى من الوحدات السكنية الجاهزة برا الى موقع الوجهة حيث يصل وزن الواحد الى 70 طنا وذلك بواسطة رافعة بسعة 600 طن.

وصنعت المدينة بالكامل خارج البحر الأحمر ، وبها مصنع جديد بمحافظة رايغ، وعدد 24 الى 30 سكنية يضمها كل مبني سكني.