شكرا لمتابعة خبر عن شركات «حجاج الداخل» مع إيقاف التنفيذ إحترازاً والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):يعد موسم الحج 1441 هـ موسم استثنائي نظراً لإقتصار الحج على أعداد محدودة جداً حمايةً من مخاطر الوباء بالإضافة إلى الإلتزام بإجراءات احترازية لحماية الحجاج .
وأكدت مصادر ان شركات ومؤسسات حجاج الداخل لن يكون لها دور هذا الموسم في مقابل تولي وزارة الحج والعمرة شؤون الحجاج والتأكيد على الإجراءات الإحترازية .
ومن المقرر ان تعتمد تلك الشركات على تمويل ودعم المؤسسات والبنوك المالية لتغطية إلتزاماتها المالية ، إذ يصل حجم الدعم الذي تتلقاه إلى 15 مليون ريال فيما يبلغ عدد الشركات 560 شركة في قطاع العمرة و195 شركة في قطاع الحج .
كما تنسق الشركات للإستفادة من مبادرة برنامج " كفالة " لمساعدة القطاع في آداء عمله والحصول على قروض تمويلي إسلامية ، وغيرها من المبادرات .
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