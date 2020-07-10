شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبد الرحمن بن مساعد يرد على مغرد طالبه بالدعم: لا تملِ علي ما يجب فعله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رفض الأمير عبد الرحمن بن مساعد طلب مغرد لدعم الحسابات ذات الأسماء الصريحة .

وقال " بن مساعد " رداً عليه :هذا حسابي وأكتب فيه ما أراه فلا تملِ علي ما يجب فعله أو من أدعم أو من لا أدعم .

وأضاف : من الممكن أن تدعم صاحب اسم صريح له طرح وطني مشرف ويقدر الله أن يتبدل موقفه ويتحول لخائن لوطنه هل هذا يعتبر خطيئة لمن دعمه وقت طرحه الوطني ؟هل تعلم الغيب؟ ..باختصار أنا أبخص فلا تزايد علي .

وكان المغرد قد طالبه بدعم الحسابات ذات الأسماء الصريحة مؤكداً ان الأسماء المستعارة قد تكون سليطة أو مأجورة قائلاً : ياسمو الأمير نتمنى انك تدعم الحسابات اللي تطلع بأسمائها الصريحة ، لأن للأسف " غربان تويتر "استغلوا الأسماء المستعارة في تمرير اجندات تخدم اهداف مشبوهه ، واحنا نثق في طرحك الوطني المشرف .