إنشاء فروع جديدة لبرنامج «تقييس» لفحص مضخات الوقود وتوطين الكوادر الفنية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إنشاء فرعين جديدين لبرنامج " تقييس" في جدة والدمام للتوسع الجغرافي وتسهيل وصول الخدمات لمستفيدين .
وقامت الهيئة بتأهيل وتدريب 5 جهات من القطاع الخاص ، لإجراء عمليات التحقق الميداني على أدوات القياس القانونية في مجالي مضخات الوقود والموازين، شرط ان يكون العاملين في فحوصات التحقق الميداني من المواطنين ما ساهم في توفير 19 وظيفة ، وفقاً لـ"الإقتصادية " .
كما قامت الهيئة بتحديث لائحة تكاليف خدمات القياس والمعاير، ومراجعة النموذج الرقابي على السلع المنتجة بالشركة والمستوردة ، وغيرها بما يضمن استخدام ادوات القياس القانونية .
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