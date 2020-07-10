شكرا لمتابعة خبر عن إنشاء فروع جديدة لبرنامج «تقييس» لفحص مضخات الوقود وتوطين الكوادر الفنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إنشاء فرعين جديدين لبرنامج " تقييس" في جدة والدمام للتوسع الجغرافي وتسهيل وصول الخدمات لمستفيدين .

وقامت الهيئة بتأهيل وتدريب 5 جهات من القطاع الخاص ، لإجراء عمليات التحقق الميداني على أدوات القياس القانونية في مجالي مضخات الوقود والموازين، شرط ان يكون العاملين في فحوصات التحقق الميداني من المواطنين ما ساهم في توفير 19 وظيفة ، وفقاً لـ"الإقتصادية " .

كما قامت الهيئة بتحديث لائحة تكاليف خدمات القياس والمعاير، ومراجعة النموذج الرقابي على السلع المنتجة بالشركة والمستوردة ، وغيرها بما يضمن استخدام ادوات القياس القانونية .