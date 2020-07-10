شكرا لمتابعة خبر عن مسؤول بـ«الصحة العالمية»: قرار المملكة بشأن الحج أنقذ العالم والفيروس غير مُخلق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أشادت المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان حسن بلخي بإستراتيجية المملكة في مواجهة وباء كورونا ، وأكدت أنها نجحت في إنقاذ منظومة الرعاية الصحية إذا ما قارناها بدول اخرى .
وأضافت أن المملكة كانت من أوائل الدول التي حققت استجابة مبكرة ضد الوباء وقامت بدراسات تقييم المخاطر وجعلت الإنسان في الألوية سواء أكان مواطن ام مقيم ، وفقاً لعكاظ .
كما أشادت بالحملات التوعوية والدور الحكومي الرقابي للإلتزام بالتباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامة وتحمل الدولة فترات الإغلاق ، ما ساعد في الحد من الوباء .
وحول قرار الملكة بشأن تقليص الحجاج لأعداد محدوة جداً ، قالت أن القرار كان مؤلم لكنه مدروس وسليم ليس فقط من أجل المملكة وإنما من أجل إنقاذ العالم من موجة وباء ثانيه .
وحول حقيقة تسييس الفيروس ، استبعدت "بلخي " نظرية المؤامرة وان يكون هناك تدخل بشري لتحوير هذا الفيروس او تخليقه ، مؤكدة ان الدراسات تشير لعدم صحة ذلك .
أما عن قلق العدوى من أولئك الذين لم يظهر عليهم أعراض ، فقالت ان الخطر الأكبر لدى اولئك الذين ظهرت لديهم اعراض الإصابة خاصةً في الأيام القليلة قبل ظهور العدوى .
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