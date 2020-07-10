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شكرا لمتابعة خبر عن الأكلات الشعبية.. أبرز معروضات الأسر المنتجة في مهرجان صيف النماص 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):نظمت بلدية محافظة النماص، معرض الأسر المنتجة، وذلك ضمن فعاليات وبرامج ( صيف عسير 2020) ،تحت شعار " مرحباً ألف في عسير .. تنزه بحذر ".
وقد أقيم المعرض في متنزه (آل وليد) ويحتوي على أركان الملابس والأطعمة والهدايا، ويهدف إلى إتاحة الفرص للأسر المنتجة لعرض وبيع منتجاتهم و إيجاد قنوات تسويقية، تسهم في توفير عائد اقتصادي لتلك الأسر، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تعريف الزوار والمصطافين بأبرز الأكلات الشعبية،والملبوسات والحلي والإكسسوارات التي تشتهر بها المحافظة، بالإضافة إلى الفواكة الصيفية التي تنتجها المزارع هناك .
وقد هيأت بلدية النماص بمتابعة وإشراف من رئيس البلدية م. عبدالله آل دلبوح، جميع الإمكانات التي تضمن لتلك الأسر، عرض منتجاتهم وبيعها في بيئة تتوافر فيها الاشتراطات الصحية والوقائية المناسبة.
يذكر أن محافظة النماص تشهد هذه الأيام توافد أعداد كبيرة من الزوار والمصطافين من جميع مناطق المملكة، للاستمتاع بالأجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة.
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