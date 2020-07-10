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شكرا لمتابعة خبر عن المتعب يدشن مبادرة نشامى الحي بأحد رفيدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):دشن محافظ احد رفيدة متعب بن ناصر المتعب صباح الامس مبادرة نشامى الحي والتي تشرف عليها لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة وبحضور رؤساء المراكز و مدير الشرطة ورئيس بلدية احد رفيدة والواديين.
وبدأ التدشين بكلمة محافظ أحد رفيدة التي قدم فيها خالص شكره وتقديره نيابة عن أبناء المحافظة لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن طلال أمير منطقة عسير على دعمه المتواصل لجميع أبناء المنطقة ، تلاها عرض مقدم من لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة تحدث فيه رئيس اللجنة محمد بن علي درع والذي قدم شرح تفصيلي باهداف المبادرة وتعريف للفرص الـ 12 ، عقب ذلك دشن " المتعب " انطلاق مبادرة نشامى الحي بالمحافظة.
يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير والمشرف العام على مشروع نشامى عسير دشن مساء أمس الأول ، مشروع نشامى الحي ، والذي يعتبر ضمن مبادرات نشامى عسير ،وكان ذلك بحضور وزير الموارد البشرية المهندس أحمد سليمان الراجحي .
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