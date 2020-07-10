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المتعب يدشن مبادرة نشامى الحي بأحد رفيدة

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الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

دشن محافظ احد رفيدة متعب بن ناصر المتعب صباح الامس مبادرة نشامى الحي والتي تشرف عليها لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة وبحضور رؤساء المراكز و مدير الشرطة ورئيس بلدية احد رفيدة والواديين.

وبدأ التدشين ‏بكلمة محافظ أحد رفيدة التي قدم فيها خالص شكره وتقديره نيابة عن أبناء المحافظة لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن طلال أمير منطقة عسير على دعمه المتواصل لجميع أبناء المنطقة ، تلاها عرض مقدم من لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة تحدث فيه رئيس اللجنة محمد بن علي درع والذي قدم شرح تفصيلي باهداف المبادرة وتعريف للفرص الـ 12 ، عقب ذلك دشن " المتعب " انطلاق مبادرة نشامى الحي بالمحافظة.

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يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير والمشرف العام على مشروع نشامى عسير دشن مساء أمس الأول ، مشروع نشامى الحي ، والذي يعتبر ضمن مبادرات نشامى عسير ،وكان ذلك بحضور وزير الموارد البشرية المهندس أحمد سليمان الراجحي .

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