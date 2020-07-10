أُنتج منها 50 سيارة فقط .. تعرّف على”كريبتوس” الفريدة آخر إصدارات “رولز رويس” (صور)

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اشتهرت “رولز رويس” بإصداراتها المحدودة الحصرية باهظة الثمن، وآخرها مجموعة خاصة جديدة لموديل “رايث”، باسم “كريبتوس” المستوحى من فن كتابة وحل الأكواد.

وصُممت المجموعة الجديدة، التي تضم 50 سيارة فقط، بمتاهة من الشفرات المعقدة في واجهتها الآسرة وبتصميم غير مسبوق.

وتتميز السيارة بإضاءة لا تُضاهى، حيث تظهر آسرة وخافتة تخبو تدريجياً نحو قاعدة جيب الباب، بجانب بطانة سقف راقية ثنائية اللون تستعرض نمطاً مستوحى من مخطط تدفق البيانات.

ويزين اللون الرمادي الدلفي تصميم السيارة الخارجي، ويتميز بتأثير محجوب، بحيث أنّ رقائق الميكا الزرقاء والخضراء لا تظهر سوى تحت أشعة الشمس.

وقالت المصممة الحصرية في “رولز رويس”، كاترين ليمان، إن اسم كريبتوس مشتقّ من مصطلحٍ إغريقي قديم يشير إلى الشيء الذي لا يُرى..، وأضافت: “أبهرتني إمكانية توصيل الرسائل التي تفهمها نخبةٌ قليلة من الناس باستخدام الرموز والمخططات المصورة والشيفرات، وبالتالي يصبح العثور على المفتاح عنصراً أساسياً لإدراك المعنى الكامل لشيء يمكن اعتباره مجرّد عمل فني”.

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