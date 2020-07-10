أنفق عليها مليون درهم.. هكذا انتقم آسيوي من خطيبته السابقة بعد زواجها بغيره بالإمارات

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انتقم آسيوي يقيم في الإمارات من خطيبته السابقة بعد أن أنفق عليها أكثر من مليون درهم خلال فترة الخطبة التي استمرت 7 أعوام، واشترى لها مجوهرات وسيارة لكزس، وتكفل بنفقاتها.

وكشف، خلال مثوله أمام النيابة العامة، أنه قام بإنشاء حسابين في فيسبوك وإنستجرام باسمها ونشر صورا لها ورقم هاتفها بعد أن تخلت عنه وتزوجت بآخر.

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وأضاف أنه احتفظ بـ5 آلاف صورة له مع الفتاة، إضافة إلى محادثات شخصية، وجنّ جنونه حين علم أنها تزوجت بشخص خليجي، فقرر الانتقام منها بتلك الطريقة.

من جانبها، أوضحت المجني عليها، بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، أن المتهم كان يتهرب ويماطل كلما اقترب موعد الزواج ولهذا قررت فسخ خطبتها منه.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جريمتي التهديد وإفشاء أمور خاصة بالشرف، والاعتداء على خصوصية شخص بواسطة الشبكة المعلوماتية، والسب والقذف.

