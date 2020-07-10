“المرور” يوضح شروط إسقاط السيارة من سجلات المالك إذا قام ببيعها “تشليح”

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أوضحت الإدارة العامة للمرور شروط إسقاط السيارة من سجلات البائع إذا قام ببيعها “تشليح”، وذلك رداً على سؤال مواطن قال إن سيارته لا تزال على سجله في “أبشر”، رغم بيعها قبل 8 سنوات لمحلات “التشليح”.

وبيّنت أن شروط إسقاط السيارة من سجلات البائع هي تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الاستمارة سارية، وإحضار ورقة بيع المركبة من محلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة، ليتم إسقاطها من سجلات المالك.

