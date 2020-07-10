“المطلق”: يحق للزوجة أن تغار على زوجها في تلك الحالة.. ولا يجوز للزوج إثارة غيرتها

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قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، إنه يحق للزوجة أن تغار على زوجها إذا رأت ما يريبها، مضيفاً أنه لا يجوز للزوج أن يتعمد إثارة غيرة الزوجة.

وأضاف المطلق في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، أن غيرة النساء طبيعة فيهن، وأنه لا يجوز للزوجة أن تغار في غير ريبة؛ كون الغيرة باباً للمشاكل وبريداً للهم.

