تدشين الربط الإلكتروني لخدمة إصدار رخص البناء بين «إتمام» وأمانة الطائف

دشن مركز خدمات المطورين «إتمام» التابع لوزارة الإسكان، بالشراكة مع أمانة الطائف «عن بُعد»؛ الربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء للمشروعات العقارية؛ وذلك بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال في قطاع التطوير العقاري، وتعزيز التكامل الخدمي مع القطاعات الحكومية.

وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، أن الربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء مع مركز «إتمام»، يُعَـد خطوة مهمة في طريق تيسير المعاملات لقطاع التطوير العقاري وحافزًا على زيادة الاستثمار في هذا القطاع.

من جانبه، أكد المشرف العام على خدمات التطوير العقاري الدكتور خالد العرفج، أن الربط الإلكتروني يهدف إلى تسهيل أعمال المطور العقاري، والارتقاء بالخدمات المقدمة له، مبينًا أن التعاون والدعم من الأمانات التي تم الربط معها حتى الآن يمثل روح التكامل بين جميع القطاعات الحكومية المعنية بالتطوير العقاري لتحقيق المستهدفات الوطنية للقطاع السكني.

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بدوره، أكد المدير العام لمركز خدمات المطورين «إتمام» المهندس عبدالوهاب القحطاني، أن الارتباط مع أمانة محافظة الطائف لإصدار رخص البناء، يترجم المساعي الحثيثة التي يسعى «إتمام» إلى تحقيقها من زيادة في نمو قطاع التطوير العقاري عبر تيسير الإجراءات والتكامل مع جميع الجهات المعنية ذات العلاقة بالتطوير العقاري؛ ما ينعكس بشكل كبير على الاستثمارات والقطاع عامةً.

يُذكَر أن مجلس الوزراء قد اعتمد مؤخرًا مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» بشكل رسمي، ليكون أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة إلى تيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب؛ ما ينتج عنه رفع نسبة تملك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.

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