وزارة الصحة تستحدث خدمات جديدة.. وتعلن كشف حساب مواجهة كورونا

بينها 4 مستشفيات ميدانية وإجراء 2.1 مليون فحص مخبري
أعلنت وزارة الصحة استحداث العديد من الخدمات والمنتجات في مختلف مناطق المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك ضمن خطط المملكة الاستباقية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.
ومن ضمن هذه الخدمات والمنتجات بحسب إنفوجراف نشرته الوزارة على حسابها الرسمي بتويتر:
- 4 مستشفيات ميدانية.
– أجرت مراكز تأكد أكثر من 480 ألف فحص مخبري.
-239 عيادة تطمن استقبلت أكثر من 265 ألف مراجع.
- إضافة 2500 سرير عناية مركزة.
– إجراء أكثر من 2.1 مليون فحص مخبري.
- 3.7 مليون استشارة طبية عبر مركز 937.
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