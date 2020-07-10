«الجوازات» تتمسك بالتأمين الطبي في تجديد هوية مقيم: ملزم

خلال رد المديرية على تساؤل رب الأسرة
أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الجمعة، أهمية وجود تأمين طبي لإتمام عملية تجديد هوية مقيم.
وتفاعلت «الجوازات» مع تساؤل أحد الأشخاص، عبر «تويتر» قال فيه: «هل عدم توافر تأمين طبي لأحد التابعين يعيق عملية تجديد هوية مقيم لرب الأسرة؟».
وأجابت مديرية الجوازات: «يلزم وجود تأمين طبي لتتمكن من تجديد هوية مقيم».
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