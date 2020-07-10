«الموارد البشرية» توضح مكاسب السعوديين من توطين منشآت القطاع الخاص

انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول للعام الحالي..
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «ناصر الهزاني»، أبرز نتائج توطين الوظائف في القطاع الخاص، وآثاره على زيادة نسب توطين السعوديين في الوظائف.
وأضاف «الهزاني» بمداخلة لقناة «السعودية»، أن نتائج التوطين في القطاع الخاص، بدأ ظهور آثارها بزيادة توظيف السعوديين بوتيرة متصاعدة، وسعودة البرامج المتعلقة بهذا الشأن مع عودة المنشآت لأوضاعها الطبيعية، مشيرًا إلى انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي.
واستكمل «متحدث الموارد البشرية»: إن برامج التوطين انعكست على رؤية المملكة في تمكين المرأة بسوق العمل؛ فانخفضت بطالة الإناث، مقارنة بالعام الماضي، وذلك من خلال الإجراءات التي تمت بشراكة مع الأجهزة الحكومية للسيطرة على معدل البطالة، منوهًا بأن التوظيف ركز على الخريجين الذين ليس لديهم خبرة أو الذين أمضوا وقتًا في البحث عن عمل.
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