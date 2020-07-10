كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي من مركبة بجدة.. والجناة: 3 مواطنين ومقيم

أثناء توقفها أمام أحد البنوك.. وإحالة المنفذين للنيابة العامة
ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على 4 أشخاص سرقوا نحو 600 ألف ريال من مركبة أثناء توقفها أمام أحد البنوك بمحافظة جدة، بحسب المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي.
وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة: إن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة ألقت القبض على تشكيل عصابي مكون من (ثلاثة مواطنين، ومقيم من الجنسية اليمنية حاول الهرب إلى خارج المملكة وتمت متابعته والقبض عليه في منطقة جازان، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع)، تورطوا بسرقة مبلغ مالي قدره (خمسمائة وتسعة وتسعون ألف ريال) من داخل مركبة.
وبيَّن المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن العملية جاءت أثناء توقف المركبة أمام أحد البنوك بمحافظة جدة، وقد جرى إيقافهم جميعًا، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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