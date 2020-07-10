المطلق يبرر «الغيرة المشروطة».. وينصح الأزواج: «لا تتعمَّدوا الإثارة»

قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، إنه يحق للزوجة أن تغار على زوجها إذا رأت ما يريبها، مضيفًا أنه لا يجوز للزوج أن يتعمَّد إثارة غيرة الزوجة.

ونشر الدكتور المطلق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة قائلًا: «من حقّ الزوجة أن تغار على زوجها إذا رأت ما يريبها ولا يجوز له أن يتعمَّد إثارة غيرتها والغيرة باب للمشاكل وبريد للهم وغيرة النساء طبيعة فيهن».

وأضاف: «لا يجوز للزوجة أن تغار في غير ريبة قال صلى الله عليه وسلم: (فأما الغيرة التي يحب الله: فالغيرة في الريبة وأما الغيرة التي يبغض الله: فالغيرة في غير ريبة)».

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