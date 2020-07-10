المطلق يبرر «الغيرة المشروطة».. وينصح الأزواج: «لا تتعمَّدوا الإثارة»

أكد أنها باب المشاكل وبريد للهم..
قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، إنه يحق للزوجة أن تغار على زوجها إذا رأت ما يريبها، مضيفًا أنه لا يجوز للزوج أن يتعمَّد إثارة غيرة الزوجة.
ونشر الدكتور المطلق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة قائلًا: «من حقّ الزوجة أن تغار على زوجها إذا رأت ما يريبها ولا يجوز له أن يتعمَّد إثارة غيرتها والغيرة باب للمشاكل وبريد للهم وغيرة النساء طبيعة فيهن».
وأضاف: «لا يجوز للزوجة أن تغار في غير ريبة قال صلى الله عليه وسلم: (فأما الغيرة التي يحب الله: فالغيرة في الريبة وأما الغيرة التي يبغض الله: فالغيرة في غير ريبة)».
اقرأ أيضًا:
الشيخ المطلق: المرابطون في المستشفيات «لهم وقفات لا تنسى عند الله»
فيديو.. المطلق: يجوز لجار المسجد الصلاة في البيت خوفًا من كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر المطلق يبرر «الغيرة المشروطة».. وينصح الأزواج: «لا تتعمَّدوا الإثارة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.