وفقًا لنتائج تحليل بيانات النماذج العددية
توقع المتخصص في الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، نشوءات مطرية على جنوب المملكة حتى مكة المكرمة، تبدأ نهاية الأسبوع المقبل، وقال الحربي، عبر حسابه بتويتر: «إن الفترة القادمة ستتنامى معها النشوءات الممطرة على مناطق جنوب المملكة، نواحي جازان وعسير والباحة وصولًا إلى مكة المكرمة».
وتابع الحربي قائلًا، إن نتائج تحليل بيانات النماذج العددية، تعطي دلائل أن النشاط الممطر سيدوم طويلًا، وربما يكون ابتداؤه خلال نهاية الأسبوع المقبل.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الجمعة، أن يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، كذلك على الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض.
كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة، كذلك على طول طريق الساحل الغربي الممتد من الليث إلى جازان، مع سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.
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كانت هذه تفاصيل خبر الحربي يتوقع موجة أمطار تدوم لفترة على مناطق عدة.. ويحدد بدايتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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